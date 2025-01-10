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Руслан Пименов оценил шансы «Байера» навязать «Баварии» борьбу за чемпионство в Германии

Руслан Пименов оценил шансы «Байера» навязать «Баварии» борьбу за чемпионство в Германии
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Экс-нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о перспективах действующего чемпиона немецкой Бундеслиги леверкузенского «Байера» догнать в турнирной таблице мюнхенскую «Баварию».

«Во второй части чемпионата Германии «Байер» спокойно может навязать борьбу «Баварии» и выйти вперёд. Мы видим, что «Баварию» лихорадит. «Байер» более стабилен. То, что команда сохранила костяк прошлого сезона, говорит об очень серьёзных намерениях. Они хотят не только победить в Бундеслиге, но и пошуметь в Лиге чемпионов», — заявил Пименов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Байер» набрал 32 очка в 15 матчах Бундеслиги и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от лидирующей «Баварии». «Аспириновые» одержали пять побед в пяти последних матчах чемпионата, набрав в них максимально возможные 15 очков, в то время как мюнхенцы на этом отрезке заработали 10 очков.

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