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Дркушич заявил, что с самого начала своей карьеры в РПЛ хотел попасть в «Зенит»

Дркушич заявил, что с самого начала своей карьеры в РПЛ хотел попасть в «Зенит»
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Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич, выступающий на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», заявил, что изначально ставил перед собой цель оказаться в санкт-петербургском клубе. Ранее футболист выступал за «Сочи».

«Все мы знаем, что «Зенит» значит в мире футбола и конкретно в России. Скажу честно: когда я приехал в РПЛ, с самого начала моей целью было подписать контракт с «Зенитом». Я знал, что у меня есть необходимые качества. И когда я узнал, что они мной интересуются, принять решение было довольно просто», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн. В начале января агент Дркушича подтвердил скорое возвращение Ваньи в «Зенит».

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