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Расписание 16-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025

Расписание 16-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025
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Сегодня, 10 января, матчем между «Боруссией» Дортмунд и «Байером» стартует 16-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

10 января, пятница:

22:30 мск. «Боруссия» Дортмунд – «Байер».

11 января, суббота:

17:30 мск. «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»

17:30 мск. «Майнц» – «Бохум»;

17:30 мск. «Фрайбург» – «Хольштайн»;

17:30 мск. «Хоффенхайм» – «Вольфсбург»;

17:30 мск. «Хайденхайм» – «Унион»;

20:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария».

12 января, воскресенье:

17:30 мск. «РБ Лейпциг» – «Вердер»;

19:30 мск. «Аугсбург» – «Штутгарт».

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

После 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 36 очков. На втором месте идёт «Байер» с 32 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» с 27 очками.

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