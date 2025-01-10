Лондонский «Арсенал» отдал Маркиньоса в аренду «Крузейро»

Французский футбольный клуб «Нант» и лондонский «Арсенал» достигли соглашения об аренде полузащитника Маркиньоса, сообщает пресс-служба англичан на своём официальном сайте. Соглашение рассчитано до декабря 2025 года.

Фото: ФК «Крузейро»

21-летний Маркиньос является воспитанником академии «Сан-Паулу». Его дебют на профессиональном уровне состоялся в июле 2021 года. В прошлом сезоне бразилец выступал за «Флуминенсе» на правах аренды. Ранее футболист также успел поиграть за английский «Норвич» и французский «Нант».

Контракт бразильского полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн. В составе основной команды «канониров» Маркиньос провёл шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.