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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 20-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 10 января, матчем между «Лацио» и «Комо» стартует 20-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 10 января:

22:45 мск. «Лацио» – «Комо».

Суббота, 11 января:

17:00 мск. «Удинезе» – «Аталанта»;

17:00 мск. «Эмполи» – «Лечче»;

20:00 мск. «Торино» – «Ювентус»;

22:45 мск. «Милан» – «Кальяри».

Воскресенье, 12 января:

14:30 мск. «Дженоа» – «Парма»;

17:00 мск. «Венеция» – «Интер»;

20:00 мск. «Болонья» – «Рома»;

22:45 мск. «Наполи» – «Верона».

Понедельник, 13 января:

22:45 мск. «Монца» – «Фиорентина».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», имеющий в своём активе 44 очка после 19 матчей. На втором месте находится «Аталанта», набравшая 41 очко после 18 игр. Тройку лидеров замыкает «Интер» (40 очков после 17 матчей).