«Боруссия» Д — «Байер»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Штутгарт). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 36 очков. На втором месте идёт «Байер» с 32 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» (27 очков). «Боруссия» Дортмунд располагается на шестом месте в таблице (25 очков).