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«Боруссия» Д — «Байер»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

«Боруссия» Д — «Байер»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Штутгарт). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

После 15 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 36 очков. На втором месте идёт «Байер» с 32 очками. На третьей строчке расположился «Айнтрахт» (27 очков). «Боруссия» Дортмунд располагается на шестом месте в таблице (25 очков).

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