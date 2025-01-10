Дэвид Мойес близок к возвращению на пост главного тренера «Эвертона» — Sky Sports

61-летний шотландский специалист Дэвид Мойес может вернуться на пост главного тренера ливерпульского «Эвертона», сообщает Sky Sports. Мойес уже был тренером «ирисок» с 2002 по 2013 год.

По информации источника, Мойес уже провёл переговоры с владельцами «Эвертона» The Friedkin Group и может вернуться в клуб в ближайшие дни.

Напомним, 9 января, «Эвертон» на своём официальном сайте сделал заявление, в котором объявил об увольнении главного тренера команды Шона Дайча, возглавлявшего «ирисок» с января 2023 года.

После 19 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Эвертон» заработал 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.