Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Мойес близок к возвращению на пост главного тренера «Эвертона» — Sky Sports

Дэвид Мойес близок к возвращению на пост главного тренера «Эвертона» — Sky Sports
Комментарии

61-летний шотландский специалист Дэвид Мойес может вернуться на пост главного тренера ливерпульского «Эвертона», сообщает Sky Sports. Мойес уже был тренером «ирисок» с 2002 по 2013 год.

По информации источника, Мойес уже провёл переговоры с владельцами «Эвертона» The Friedkin Group и может вернуться в клуб в ближайшие дни.

Напомним, 9 января, «Эвертон» на своём официальном сайте сделал заявление, в котором объявил об увольнении главного тренера команды Шона Дайча, возглавлявшего «ирисок» с января 2023 года.

После 19 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Эвертон» заработал 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

Материалы по теме
«Эвертон» уверенно обыграл «Питерборо Юнайтед» и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android