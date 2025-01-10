«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Палмейрасом» о переходе 18-летнего защитника — Романо

Английский «Манчестер Сити» ведёт переговоры с бразильским «Палмейрасом» о переходе 18-летнего защитника Витора Рейса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, с защитником уже достигнуто соглашение о долгосрочном контракте, а «Палмейрас» проинформирован о желании 18-летнего игрока перейти в «Манчестер Сити». Переговоры между клубами ведутся по поводу бонусов, общая сумма сделки составит около € 40 млн.

Рейс является воспитанником академии «Палмейраса». Всего в составе основной команды молодой защитник провёл 22 матча, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн.