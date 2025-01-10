Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Палмейрасом» о переходе 18-летнего защитника — Романо

«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Палмейрасом» о переходе 18-летнего защитника — Романо
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» ведёт переговоры с бразильским «Палмейрасом» о переходе 18-летнего защитника Витора Рейса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, с защитником уже достигнуто соглашение о долгосрочном контракте, а «Палмейрас» проинформирован о желании 18-летнего игрока перейти в «Манчестер Сити». Переговоры между клубами ведутся по поводу бонусов, общая сумма сделки составит около € 40 млн.

Рейс является воспитанником академии «Палмейраса». Всего в составе основной команды молодой защитник провёл 22 матча, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн.

Материалы по теме
«Сити» в шаге от подписания игрока сборной Узбекистана Хусанова за € 50 млн — Sky Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android