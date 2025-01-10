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«Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе, он бесплатно перейдёт в «Баию» — источник

«Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе, он бесплатно перейдёт в «Баию» — источник
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Московский «Спартак» расторг контракт с нападающим Виллианом Жозе, форвард присоединится к «Баии» на правах свободного агента и безо всякой компенсации со стороны бразильского клуба. Об этом сообщает журналист Эмерсон Жуниор.

Ранее появилась информация, что «Спартак» и «Баия» достигли полного соглашения по переходу футболиста и обсуждают окончательные детали для подготовки документов. Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на три года.

33-летний Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.

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