«Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе, он бесплатно перейдёт в «Баию» — источник

Московский «Спартак» расторг контракт с нападающим Виллианом Жозе, форвард присоединится к «Баии» на правах свободного агента и безо всякой компенсации со стороны бразильского клуба. Об этом сообщает журналист Эмерсон Жуниор.

Ранее появилась информация, что «Спартак» и «Баия» достигли полного соглашения по переходу футболиста и обсуждают окончательные детали для подготовки документов. Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на три года.

33-летний Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.