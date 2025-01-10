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Экс-форвард «Зенита» Дриусси отказывается возвращаться в расположение «Остина» — Грова

Экс-форвард «Зенита» Дриусси отказывается возвращаться в расположение «Остина» — Грова
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Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, ныне выступающий за «Остин», отказывается возвращаться в расположение американского клуба. Об этом сообщает аргентинский журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, форвард хочет перейти в «Ривер Плейт», так как намерен работать под руководством Марсело Гальярдо. Отмечается, что аргентинский клуб начал официальные переговоры, но до сих пор не знает сумму, которую запрашивает клуб МЛС.

28-летний Дриусси выступает за «Остин» с 2021 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. С 2017 по 2021 год аргентинец играл за санкт-петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых Дриусси трижды выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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