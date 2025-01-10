Игнатьев: какой смысл Кварацхелии переходить из итальянского футбола во французский?

Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Наполи» не слабее «ПСЖ», но во французской команде у Хвичи будет побольше финансовых возможностей. Но какой смысл переходить из итальянского футбола во французский, где всего несколько клубов соответствуют уровню Хвичи? Скорее всего, переход в «ПСЖ» — личное стремление и желание Кварацхелии.

Такой трансфер вряд ли негативно скажется на карьере грузинского футболиста. Самое главное, как Хвича будет относиться к себе. «ПСЖ» — топ-команда, где в каждом матче нужно отвоёвывать место. Весь тренировочный процесс будет строиться на том, кто сильнее. Хвича не будет играть там просто так, а значит, ему придётся тренироваться и делать всё возможное, чтобы завоевать место под солнцем», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.