Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатьев: какой смысл Кварацхелии переходить из итальянского футбола во французский?

Игнатьев: какой смысл Кварацхелии переходить из итальянского футбола во французский?
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Наполи» не слабее «ПСЖ», но во французской команде у Хвичи будет побольше финансовых возможностей. Но какой смысл переходить из итальянского футбола во французский, где всего несколько клубов соответствуют уровню Хвичи? Скорее всего, переход в «ПСЖ» — личное стремление и желание Кварацхелии.

Такой трансфер вряд ли негативно скажется на карьере грузинского футболиста. Самое главное, как Хвича будет относиться к себе. «ПСЖ» — топ-команда, где в каждом матче нужно отвоёвывать место. Весь тренировочный процесс будет строиться на том, кто сильнее. Хвича не будет играть там просто так, а значит, ему придётся тренироваться и делать всё возможное, чтобы завоевать место под солнцем», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гасилин — о Кварацхелии: для меня переход из «Наполи» в «ПСЖ» не шаг вперёд в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android