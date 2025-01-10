Игнатьев: я против возвращения Промеса в «Спартак», это не поднимет престиж нашего футбола

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в московский «Спартак».

«Я не поддерживаю возвращение Промеса в российский футбол. Думаю, такой переход не поднимет престиж нашего футбола», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.