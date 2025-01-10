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«ПСЖ» определил две трансферные цели в атаку: это Кварацхелия и Осимхен — Плеттенберг

«ПСЖ» определил две трансферные цели в атаку: это Кварацхелия и Осимхен — Плеттенберг
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Французскому «ПСЖ», помимо вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, интересен нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter). Нигериец выступает за турецкий клуб на правах аренды, права на него принадлежат «Наполи».

Отмечается, что неаполитанцы запрашивают за Хвичу € 80 млн, переговоры между «Наполи» и «ПСЖ» продолжаются.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний грузин провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Осимхен в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами.

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