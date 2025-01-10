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Игрок «Милана» Леау: Фонсека не говорил со мной напрямую, только через конференции

Игрок «Милана» Леау: Фонсека не говорил со мной напрямую, только через конференции
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Португальский нападающий Рафаэль Леау высказался о ситуации, когда бывший главный тренер «россонери» Паулу Фонсека три раза подряд оставил его на скамейке запасных.

«Думаю, можно было хотя бы объяснить то, что он трижды подряд оставлял меня на скамейке запасных. Но иногда тренеры так поступают. Он не говорил со мной напрямую, только через конференции. Такое впервые случилось со мной в «Милане», — приводит слова Леау журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».

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