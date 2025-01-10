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Руслан Нигматуллин: «Спартак» хочет сохранить Угальде для себя

Руслан Нигматуллин: «Спартак» хочет сохранить Угальде для себя
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Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на новость о том, что красно-белые намерены предложить нападающему Манфреду Угальде новый, улучшенный контракт в связи с усилившимся к нему интересом со стороны европейских клубов.

«Логично, что «Спартак» предлагает Угальде улучшенный контракт. Так и должно поступать руководство клуба, когда футболист совершает большой прогресс в своей игре и результатах. Чтобы его не потерять, улучшаются условия контракта и увеличиваются отступные.

Угальде — ведущий игрок, который забивает много голов и приносит пользу команде. Почему-то у нас считают, что, если футболист хорошо играет, ему сразу надо искать клуб за границей. Логично, что «Спартак» хочет сохранить Угальде не для других команд, а для себя», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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