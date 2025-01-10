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Форвард «Боруссии» Д Себастьен Аллер перешёл в «Утрехт» на правах аренды

Форвард «Боруссии» Д Себастьен Аллер перешёл в «Утрехт» на правах аренды
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30-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер проведёт остаток нынешнего сезона в аренде в нидерландском «Утрехте». Отметим, что форвард ранее уже выступал за клуб из Эредивизии. Первую часть сезона Себастьен провёл в аренде в «Леганесе».

«Похоже на возвращение домой. Конечно, очень приятно, когда идёшь туда, где у тебя остались хорошие воспоминания. Все знают мою ситуацию. Мне хотелось снова сыграть, показать себя где-нибудь. Мне сейчас 30 лет, и я многое пережил. Уехать куда-то на пять месяцев и на время оставить жену и детей – непросто. На самом деле был только один клуб, в который я хотел пойти на такой короткий период времени. Если бы не Утрехт, было бы сложно сделать такой шаг», — приводит слова Аллера пресс-служба «Утрехта» на официальном сайте.

Напомним, ранее нападающий вылечился от рака.

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