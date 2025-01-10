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«Пари НН» объявил о возвращении из аренды полузащитника Сутугина

«Пари НН» объявил о возвращении из аренды полузащитника Сутугина
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о досрочном возвращении из аренды в дзержинском «Химике» 21-летнего полузащитника Ивана Сутугина. Игрок провёл за «Химик» вторую половину 2024 года, на его счету 14 матчей во Второй лиге (дивизион «А») и Кубке России, в которых он забил три гола и сделал семь результативных передач.

«Яркое выступление за «Химик» позволило Ивану обратить на себя внимание тренерского штаба «Пари НН». Полузащитник вместе с главной командой отправится на сборы в Турцию. В структуре «Пари НН» Сутугин выступал за молодёжную команду. Также полузащитник на правах аренды играл за московский «Велес», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Пари НН» расположился на 12-м месте в таблице, набрав 16 очков.

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