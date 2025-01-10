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Хосеп Гвардиола одобрил переход Хусанова в «Манчестер Сити» — Романо

Хосеп Гвардиола одобрил переход Хусанова в «Манчестер Сити» — Романо
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одобрил трансфер 20-летнего защитника сборной Узбекистана и «Ланса» Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити», который предлагает ему долгосрочный контракт.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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