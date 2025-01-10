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Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус станет игроком «Шальке» — Романо

Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус станет игроком «Шальке» — Романо
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Бывший вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус станет игроком немецкого «Шальке», сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист пройдёт медосмотр перед подписанием контракта сегодня, 10 января.

31-летний Кариус с июля 2024 года является свободным агентом. Его последним клубом был «Ньюкасл Юнайтед», за который немецкий голкипер провёл два матча. Ранее футболист также успел поиграть за «Майнц», «Бешикташ» и «Унион».

На данный момент «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда из Гельзенкирхена набрала 20 очков после 17 туров.

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