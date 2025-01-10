Гладилин: у Виллиана Жозе нет другого варианта, кроме ухода из «Спартака» зимой

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Виллиана Жозе. Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с Жозе, форвард присоединится к «Баии» на правах свободного агента и безо всякой компенсации со стороны бразильского клуба.

«У «Спартака» произошла ошибка в приглашении Виллиана Жозе в команду. Если он уходит бесплатно, красно-белые потеряли деньги. Однако Жозе — высокооплачиваемый футболист, поэтому у него нет другого варианта, кроме ухода этой зимой. Неправильно платить большую зарплату футболисту, который не играет. Это плохо игроку и клубу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.