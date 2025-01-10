Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: у Виллиана Жозе нет другого варианта, кроме ухода из «Спартака» зимой

Гладилин: у Виллиана Жозе нет другого варианта, кроме ухода из «Спартака» зимой
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Виллиана Жозе. Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с Жозе, форвард присоединится к «Баии» на правах свободного агента и безо всякой компенсации со стороны бразильского клуба.

«У «Спартака» произошла ошибка в приглашении Виллиана Жозе в команду. Если он уходит бесплатно, красно-белые потеряли деньги. Однако Жозе — высокооплачиваемый футболист, поэтому у него нет другого варианта, кроме ухода этой зимой. Неправильно платить большую зарплату футболисту, который не играет. Это плохо игроку и клубу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе, он бесплатно перейдёт в «Баию» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android