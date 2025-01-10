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Ванья Дркушич: «Зенит» — лучший клуб России

Ванья Дркушич: «Зенит» — лучший клуб России
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич, выступающий на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», рассказал, что считает санкт-петербургский клуб лучшим в России. Словенец заявил это, отвечая на вопрос, было ли предложение «Зенита» лучшим в финансовом плане. Ранее футболист выступал за «Сочи».

«Да, но дело не только в финансах. Я смотрел и на другие аспекты. «Зенит» — лучший клуб России, они были чемпионами шесть раз, а я хочу выигрывать трофеи. Организация там на самом высоком уровне. Так что речь не только про деньги», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн. В начале января агент Дркушича подтвердил скорое возвращение Ваньи в «Зенит».

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