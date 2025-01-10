Гладилин: «Зениту» бесполезно насильно возвращать Вендела, он будет валять дурака

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Если Вендел не хочет возвращаться в расположение команды, «Зениту» надо продавать его и поступать как прописано в контракте. Бесполезно насильно его возвращать, ведь он приедет и будет валять дурака. У «Зенита» достаточно таких футболистов, с которыми возникают проблемы. Бразильцы хорошо играли, когда были мотивированы, но потом они пересытились чемпионствами в России и теперь хотят выступать в более сильных лигах. Это естественный процесс», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.