Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Зениту» бесполезно насильно возвращать Вендела, он будет валять дурака

Гладилин: «Зениту» бесполезно насильно возвращать Вендела, он будет валять дурака
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Если Вендел не хочет возвращаться в расположение команды, «Зениту» надо продавать его и поступать как прописано в контракте. Бесполезно насильно его возвращать, ведь он приедет и будет валять дурака. У «Зенита» достаточно таких футболистов, с которыми возникают проблемы. Бразильцы хорошо играли, когда были мотивированы, но потом они пересытились чемпионствами в России и теперь хотят выступать в более сильных лигах. Это естественный процесс», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гладилин: у Виллиана Жозе нет другого варианта, кроме ухода из «Спартака» зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android