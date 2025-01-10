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«Торпедо» объявило о трансфере лучшего бомбардира Первой лиги

«Торпедо» объявило о трансфере лучшего бомбардира Первой лиги
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Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о трансфере 29-летнего нападающего Александра Юшина из «Родины».

Форвард является лучшим бомбардиром первой части этого сезона Мелбет Первой лиги. В 19 матчах чемпионата нападающий забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юшина в € 1 млн. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», белорусскую «Белшину», «Калугу», «Урал» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.

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