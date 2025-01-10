Гладилин — о Кварацхелии в «ПСЖ»: уровень итальянского футбола выше французского

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Наверное, финансовые условия «ПСЖ» выше, чем в «Наполи». Это основной вариант, почему Хвича переходит в парижскую команду. Но по уровню футбол в Италии выше, чем во Франции. Тут всё зависит от финансового вопроса грузина. Не считаю, что такой переход не пойдёт на пользу Хвиче, ведь «ПСЖ» — топ-команда, которая играет в Лиге чемпионов. Кроме того, финансово он будет получать на порядок больше», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.