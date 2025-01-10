Матиас Перес отсутствует на медосмотре «Оренбурга»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес отсутствует на медосмотре команды, сообщает «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что Матиас может покинуть клуб.

Перес перешёл в «Оренбург» в 2022 году. В этом сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».