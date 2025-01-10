Стал известен срок контракта, который «Манчестер Сити» подпишет с Хусановым

Английский «Манчестер Сити» подпишет пятилетний контракт с 20-летним защитником сборной Узбекистана и «Ланса» Абдукодиром Хусановым. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter). Соглашение будет действовать до лета 2030 года.

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити».

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусанов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.