Тарханов: пока у ЦСКА есть шанс заработать на Зделаре, его стоит продать в «Рейнджерс»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о ситуации вокруг футболиста ЦСКА Саши Зделара. Ранее сообщалось, что к Зделару проявляет интерес «Рейнджерс».

«ЦСКА, наверное, стоит продать Зделара в «Рейнджерс». Надо подумать, поможет ли он команде и стоит ли с ним продлевать контракт. Это будут определять руководители ЦСКА. Но пока у армейцев есть возможность заработать на Зделаре, и если он не хочет продлевать контракт, Сашу стоит продать в «Рейнджерс». Зделар — не такая звезда, чтобы переживать из-за его ухода. Футболистов такого уровня много», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.