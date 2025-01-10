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Тарханов: пока у ЦСКА есть шанс заработать на Зделаре, его стоит продать в «Рейнджерс»

Тарханов: пока у ЦСКА есть шанс заработать на Зделаре, его стоит продать в «Рейнджерс»
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о ситуации вокруг футболиста ЦСКА Саши Зделара. Ранее сообщалось, что к Зделару проявляет интерес «Рейнджерс».

«ЦСКА, наверное, стоит продать Зделара в «Рейнджерс». Надо подумать, поможет ли он команде и стоит ли с ним продлевать контракт. Это будут определять руководители ЦСКА. Но пока у армейцев есть возможность заработать на Зделаре, и если он не хочет продлевать контракт, Сашу стоит продать в «Рейнджерс». Зделар — не такая звезда, чтобы переживать из-за его ухода. Футболистов такого уровня много», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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