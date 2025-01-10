«Бачка Топола» выкупила у «Краснодара» права на Михайло Баньяца

Футбольный клуб «Бачка Топола» приобрёл нападающего «Краснодара» Михайло Баньяца, который находился в сербской команде с лета 2024 года в аренде.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бачка Топола» и «Краснодар» достигли договорённости о трансфере футболиста. «Чёрно-зелёные» получат сумму выкупа в размере € 600 тыс., а игрок присоединится к команде летом 2025 года. До этого времени он будет выступать за «Бачка Тополу» в качестве арендованного футболиста.

В текущем сезоне Михайло Баньяц провёл за «Бачка Тополу» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет € 2 млн по версии Transfermarkt.