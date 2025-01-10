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Головин пропустит матч 17-го тура Лиги 1 с «Нантом» из-за травмы голеностопа

Головин пропустит матч 17-го тура Лиги 1 с «Нантом» из-за травмы голеностопа
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 17-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за повреждения голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба монегасков на официальном сайте клуба.

Игра «Нант» — «Монако» состоится сегодня, 10 января. Матч пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 21:00 мск.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков по результатам 16 матчей.

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