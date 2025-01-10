Нигматуллин: «ПСЖ» и «Наполи» — клубы одинакового уровня, но Хвичу ждёт рост зарплаты

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Мне кажется, что «ПСЖ» и «Наполи» — команды примерно одинакового уровня. Понятно, что «ПСЖ» лидирует во Франции, но чемпионат Италии будет покрепче. Хотя парижская команда является более звёздной и к ней приковано много внимания. С другой стороны, это команда с лучшими финансовыми условиями, то есть Хвичу ждёт увеличение зарплаты.

Если у Кварацхелии нет более серьёзных вариантов, стоит рассмотреть «ПСЖ». Но вряд ли с таким переходом у Хвичи произойдёт какой-то рост — в «Наполи» или Испании будет поинтереснее», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.