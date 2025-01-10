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«Крылья» проведут контрольные матчи с ЦСКА, «Челябинском» и «Пари НН» на зимних сборах

«Крылья» проведут контрольные матчи с ЦСКА, «Челябинском» и «Пари НН» на зимних сборах
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Самарские «Крылья Советов» объявили, с кем сыграют в рамках учебно-тренировочного зимнего сбора. Так, команда Игоря Осинькина встретится с ЦСКА, «Черноморцем» и «Челябинском».

На тренировочных сборах в Турции «Крылья Советов» проведут восемь товарищеских игр:

22 января: «Ботев» (Болгария);
24 января: «Единство» (Сербия);
31 января: «Черноморец» Новороссийск;
3 февраля: «Торпедо» Москва;
9 февраля: «Пари НН»;
16 февраля: «Кызыл-Жар» (Казахстан);
22 февраля: ЦСКА;
23 февраля: «Челябинск».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» расположились на 10-м месте в таблице, набрав 18 очков.

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