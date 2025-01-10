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Форвард «Милана» Леау высказался о влиянии Златана Ибрагимовича

Форвард «Милана» Леау высказался о влиянии Златана Ибрагимовича
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау высказался о важности бывшего форварда «россонери» Златана Ибрагимовича, ныне занимающего должность советника в клубе.

«Златан слишком важен, он заставляет меня думать о том, что я должен повышать свой уровень в каждом моменте, чтобы всегда стараться побеждать. Я не могу сравнивать себя с ним: он — пример. И для меня, и для других. Он знает, что нужно для победы, и старается передать это всем нам», — приводит слова Леау журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года.

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