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Александр Тарханов: если Вендел не хочет играть за «Зенит», нет смысла его держать

Александр Тарханов: если Вендел не хочет играть за «Зенит», нет смысла его держать
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«У Вендела есть контракт с «Зенитом», поэтому он должен действовать согласно этому соглашению и явиться в расположение команды. Одно дело, когда контракта нет. Тогда он может делать что угодно. Если футболист не хочет играть за команду, нет смысла его держать. У «Зенита» много бразильцев, у которых перед зимней паузой был спад. Возможно, сейчас у них нет сильного желания играть за питерцев, поэтому они ждали отпуска, чтобы уехать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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