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Виктор Гончаренко рассказал, как провёл отпуск

Виктор Гончаренко рассказал, как провёл отпуск
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, как провёл отпуск. 47-летний специалист отметил, что побывал на Мальдивах.

— Закончилась первая часть чемпионата, все уехали в отпуск. Как вы отдохнули? Расскажите, где были, кого встретили, с какими футболистами провели переговоры?
— Переговоры мы ведём онлайн, мне приходится подключаться, смотреть какое-то видео, с футболистами общаться, но это наша такая рутинная работа. Удалось хорошо отдохнуть, потому что у меня дочка любит море, вот мы на море и побыли. Мы совмещаем работу и отдых. В Сочи холодно сейчас.

— Так какое море?
— На Мальдивах.

— Почему Мальдивы?
— Более стабильно предсказуемая погода, остров, и он такой закрытый, ну то, что мне нравится.

— А вам там интересно, на Мальдивах?
— Мне да, — сказал Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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