Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, как провёл отпуск. 47-летний специалист отметил, что побывал на Мальдивах.

— Закончилась первая часть чемпионата, все уехали в отпуск. Как вы отдохнули? Расскажите, где были, кого встретили, с какими футболистами провели переговоры?

— Переговоры мы ведём онлайн, мне приходится подключаться, смотреть какое-то видео, с футболистами общаться, но это наша такая рутинная работа. Удалось хорошо отдохнуть, потому что у меня дочка любит море, вот мы на море и побыли. Мы совмещаем работу и отдых. В Сочи холодно сейчас.

— Так какое море?

— На Мальдивах.

— Почему Мальдивы?

— Более стабильно предсказуемая погода, остров, и он такой закрытый, ну то, что мне нравится.

— А вам там интересно, на Мальдивах?

— Мне да, — сказал Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».