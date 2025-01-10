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Хусанов, которого связывают с трансфером в «Сити», не участвовал в тренировке «Ланса»

Хусанов, которого связывают с трансфером в «Сити», не участвовал в тренировке «Ланса»
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Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов, присутствующий в тренировочном центре французского клуба, не принимал участия в сегодняшней командной тренировке, сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, это связано с вероятным скорым переходом футболиста сборной Узбекистана в «Манчестер Сити». Сообщается, что окончательное соглашение между «горожанами» и «Лансом» ожидается сегодня.

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити». Соглашение будет действовать до лета 2030 года.

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