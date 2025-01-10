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Александр Тарханов: если Агапов не играет в ЦСКА, ему стоит перейти в «Пари НН»

Александр Тарханов: если Агапов не играет в ЦСКА, ему стоит перейти в «Пари НН»
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мыслями о будущем защитника армейцев Ильи Агапова.

«Если Агапов не играет в ЦСКА, ему стоит перейти в «Пари НН». У армейцев много других хороших центральных защитников. Всегда нужно находиться в той команде, где будешь постоянно играть, чтобы прогрессировать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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