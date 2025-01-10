Россиянина Худякова в австрийском «Штурме» называют Путиным

Менеджер по экипировке австрийского «Штурма» Симо Марич сообщил, что придумывает прозвища для игроков команды. В частности, турецкого футболиста Эренджана Ярдымджи он называет Эрдоганом в честь президента Турции, а голкипера Даниила Худякова — Путиным.

«Такие прозвища не подразумевают ничего плохого», — приводит слова Марича издание Kleine Zeitung.

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года, перейдя из московского «Локомотива», воспитанником которого он и является. За железнодорожников Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два — в Лиге Европы. На его счету также три встречи в составе молодёжной сборной России до 21 года.