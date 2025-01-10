Президент «Динамо» Махачкала оценил первую часть сезона РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги в исполнении своей команды. Команда набрала 17 очков за 18 матчей чемпионата страны. На момент зимней паузы «Динамо» идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

— Как оцените первую часть сезона?

– Как удовлетворительную. Принципиальным для меня было, есть и будет, чтобы команда играла на уровне своих возможностей, играла активно, агрессивно, по возможности надёжно в обороне и эффективно в атаке, — приводит слова Гаджи Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Напомним, это первый сезон для махачкалинского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге. В прошлом году команда выступала в Первой лиге.