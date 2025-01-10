Поттер хочет подписать в «Вест Хэм» игрока из «Челси» — The Independent

Новоиспечённый главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер определился с первой трансферной целью у руля команды. Он нацелился на полузащитника «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла, сообщает The Independent.

Согласно сведениям источника, «аристократы» не против отдать Дьюсбери-Холла в аренду. 26-летний игрок присоединился к команде прошлым летом, но не смог закрепиться в основном составе. Поэтому «Челси» устраивает вариант, при котором Кирнан будет получать игровую практику в другом клубе.

Напомним, в текущем сезоне Дьюсбери-Холл сыграл за «Челси» всего пять матчей в АПЛ. При этом все появления на поле были с замены.