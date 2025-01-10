Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поттер хочет подписать в «Вест Хэм» игрока из «Челси» — The Independent

Поттер хочет подписать в «Вест Хэм» игрока из «Челси» — The Independent
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер определился с первой трансферной целью у руля команды. Он нацелился на полузащитника «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла, сообщает The Independent.

Согласно сведениям источника, «аристократы» не против отдать Дьюсбери-Холла в аренду. 26-летний игрок присоединился к команде прошлым летом, но не смог закрепиться в основном составе. Поэтому «Челси» устраивает вариант, при котором Кирнан будет получать игровую практику в другом клубе.

Напомним, в текущем сезоне Дьюсбери-Холл сыграл за «Челси» всего пять матчей в АПЛ. При этом все появления на поле были с замены.

Материалы по теме
Поттер рассказал, почему согласился возглавить «Вест Хэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android