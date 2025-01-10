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Глава Ла Лиги Тебас возмутился регистрацией игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора

Глава Ла Лиги Тебас возмутился регистрацией игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о регистрации футболистов каталонской «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона.

«В принятом решении удивляет многое, в том числе оперативность процесса. Очевидно, что эта мера Высшего совета по спорту противоречит тому, что изложено в положениях закона о спорте, где высоко оценивается экономический контроль лиги. Похоже, сейчас Высший совет стремится разрушить системы, которые работают в Ла Лиге и пользуются поддержкой большинства клубов. И где теперь голос клубного телевидения «Реала»?» — приводит слова Тебаса французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги. В начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказала каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору. Однако в среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании до тех пор, пока апелляция сине-гранатовых будет рассматриваться в судебных инстанциях.

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