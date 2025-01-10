Гришин — о возвращении Промеса в «Спартак»: как можно вернуть преступника?

Бывший российский футболист Александр Гришин поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в московский «Спартак».

«Мне кажется, что Промес не нужен «Спартаку». У него очень плохой бэкграунд, что нехорошим образом повлияет на имидж клуба. Тем более «Спартак» сейчас на ходу и Промес может только помешать, хотя он неплохой футболист. Но как можно вернуть преступника, тем более в Россию сейчас?

Думаю, что такое возвращение повлияет отрицательно не только на «Спартак», но и на весь российский футбол. Всем ясно, что не нужно возвращать человека, который совершил преступление, тем более это иностранец. Моё мнение по этой позиции негативное. Каким бы хорошим ни был футболист, он всё равно преступил закон», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.