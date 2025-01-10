Курочкин раскрыл, какие стереотипы о русских распространены в Швеции

Шведский футболист клуба «Броммапойкарна» Антон Курочкин, отец которого является уроженцем России, рассказал, какие стереотипы о русских людях распространены в Швеции. Так, по мнению местного населения, в РФ все любят водку, а также являются жёсткими людьми с сильным духом. Кроме того, часто заходит речь про президента России Владимира Путина.

«В Швеции очень распространены стереотипы о русских — все, допустим, знают, что они любят водку. Часто слышу это и про себя — хотя вообще-то не фанат. Про Путина тоже часто говорят, а ещё — что русские жёсткие и сильные духом», — приводит слова Антона Курочкина интернет-портал Sport24.