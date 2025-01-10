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Вячеслав Грулёв перешёл из «Динамо» в «Пари НН»

Вячеслав Грулёв перешёл из «Динамо» в «Пари НН»
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо». Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

«Пари НН» приветствует футболиста в составе команды. С возвращением в Нижний Новгород, Вячеслав! Мы желаем успехов, яркой игры и достижения целей вместе с «Пари НН», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Грулёв является воспитанником «Динамо», прошёл путь от академии до основной команды. Форвард дебютировал за основную команду москвичей в 2018 году. За это время Вячеслав провёл 154 матча и забил 25 мячей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,2 млн.

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