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Шведский футболист признался, есть ли у него проблемы из-за русских корней

Шведский футболист признался, есть ли у него проблемы из-за русских корней
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Шведский футболист клуба «Броммапойкарна» Антон Курочкин, отец которого является уроженцем России, рассказал, возникают ли у него проблемы в Швеции из-за русских корней. Он заявил, что к нему отлично относятся в стране. При этом игрок допустил, что недавно переехавшие в Швецию россияне могут испытывать проблемы из-за происхождения.

«Допускаю, что те русские, кто не так давно живут в Швеции, сталкиваются сейчас с проблемами из-за своего происхождения. Но у меня и семьи их не было никогда — всё-таки в Швеции мы с прошлого века. Ко мне отношение отличное, даже когда речь заходит о корнях», — приводит слова Курочкина Sport24.

Напомним, Россия отстранена от европейских турниров из-за политической ситуации в мире.

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