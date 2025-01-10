Батраков рассказал, с каких российских футболистов берёт пример

Молодой лидер «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, кто из российских игроков является для него примером. Он выделил полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. По словам Батракова, он пытается отмечать для себя некоторые моменты из игры более старших коллег.

«Кто из российских игроков меня вдохновляет? Сейчас нет такого, чтобы прямо вдохновляли. Но, наверное, нужно смотреть на тех, кто уехал в Европу — Александр Головин и Леша Миранчук. Когда с ними тренируешься в сборной, что-то всегда для себя подчёркиваешь, почёрпываешь и стараешься это на поле перенести, чтобы оказаться где-то там», — приводит слова Алексея Батракова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Батраков был признан лучшим молодым футболистом России по итогам 2024 года. Алексей выигрывал премию «Первая пятёрка». В нынешнем сезоне он провёл за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов и отдал три результативных паса.