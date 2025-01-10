Глава «Динамо» Махачкала объяснил, за счёт чего клуб может закрыть дефицит бюджета

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, за счёт чего клуб может закрывать дефицит бюджета. По его мнению, нивелировать скромные финансовые возможности можно подготовкой качественных молодых футболистов. Это поможет «Динамо» быть конкурентоспособным коллективом в рамках РПЛ.

«Говоря о конкуренции в контексте нашего клуба, я имею в виду даже не лидеров РПЛ, за которыми стоят такие крупные спонсоры, как «Газпром», Галицкий, «Лукойл», ВТБ, РЖД, ВЭБ, а клубы пониже, с которыми конкуренция реальна, хотя и у них заметно более высокие бюджеты, чем у махачкалинского «Динамо». Закрывать дефицит бюджета мы должны качественной подготовкой молодёжи. Тогда и конкуренцию выдержим», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Динамо» Махачкала.

Напомним, по итогам первой части сезона махачкалинский клуб идёт на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.