Таранов — о Кварацхелии в «ПСЖ»: поменять чемпионат Италии на Францию — не скачок

Бывший российский футболист Иван Таранов отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Я видел несколько матчей «Наполи» при Конте. Ощущение, что у него с Хвичей есть какие-то недопонимания. Помню, как Хвича был недоволен своей заменой в каком-то из матчей. У него не так развязаны руки, как это было при Спаллетти, когда он делал результат. Для Хвичи переход в «ПСЖ» — нормальное решение.

Трансфер в парижский клуб будет хорошим стимулом для Кварацхелии продолжать поддерживать или поднимать тот уровень, на который он вышел. Неправильно это называть шагом вперёд или назад. Поменять чемпионат Италии на Францию — это не какой-то большой скачок. В обоих чемпионатах есть несколько команд, которые борются за призовые места. Но для Хвичи было бы неплохо перейти в «ПСЖ». Когда у него развязаны руки, он демонстрирует очень хороший футбол», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.