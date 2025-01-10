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Гончаренко объяснил, что хотел сказать Бобровскому фразой «Тебе недолго осталось»

Гончаренко объяснил, что хотел сказать Бобровскому фразой «Тебе недолго осталось»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко вспомнил о словесном конфликте с арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку за фразу «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

— Что произошло в подтрибунке? И что вы имели в виду под этой фразой?
— Я имел только в виду, что, если ты столько ошибаешься, ты жди, как тренер, которого могут уволить, футболисты, что ты перестанешь судить, если ты столько совершаешь ошибок, всё!

— А это восприняли как угрозу?
— Да. И это серьёзно размышляли. Это грозило мне четырьмя матчами дисквалификации, если бы это было доказано. И я отдаю себе должное, что мата никакого не было. Никто его не слышал, — сказал Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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