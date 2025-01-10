Михаил Боярский госпитализирован из-за проблем с сердцем

Известный артист и болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него возникли проблемы с сердцем, информирует телеграм-канал 112.

Согласно сведениям источника, конкретная причина госпитализации Боярского — ишемическая болезнь сердца. Его состояние на данный момент уточняется.

Напомним, в 2023 году народного артиста РСФСР Михаила Боярского несколько раз экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, тогда у актёра случился инфаркт. В феврале 2024 года он перенёс плановую операцию на сердце.

26 декабря Михаилу Сергеевичу исполнилось 75 лет. Боярский до сих пор играет в театре и кино, участвует в дубляже мультфильмов и появляется в эфирах на телевидении.