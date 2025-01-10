У «Спартака» может сорваться трансфер за € 17 млн

Московский «Спартак» может отказаться от трансфера вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари. Красно-белые проигнорировали ответное предложение от аргентинского клуба в переговорах. Российский клуб ищет другие варианты усиления атакующей линии, информирует журналист Эрнан Кастильо в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» предложил за Солари € 8 млн фактической платы плюс € 2 млн в качестве бонусов за успешную игру аргентинца. «Ривер Плейт» не согласился с этими условиями и выдвинул ответное предложение. Аргентинский клуб хочет получить за 23-летнего игрока € 10 млн сразу.

Стоит отметить, что «Ривер Плейт» владеет 60% прав на Солари. Соответственно, «Спартаку» бы пришлось заплатить и клубам, которые владеют остальными 40% контракта Пабло. Если «Ривер Плейт», имеющий 60% прав, хочет получить € 10 млн, то общая сумма трансфера для «Спартака» составит около € 17 млн.